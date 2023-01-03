В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил заявил, что физически невозможно создать над Украиной «железный купол» в ближайшие годы, поскольку для этого нужно большое количество ресурсов и техники, информирует «НБН».

По словам Игната, невозможно поставить системы ПВО на такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри страны.

«Это невероятно дорого, на это требуется огромный государственный и человеческий ресурс в частности», — отметил спикер Воздушных сил.

Он добавил, что система противовоздушной обороны в других странах мира – США и европейских государствах заключается в перекрытии определенных направлений. Чтобы это происходило быстро и эффективно, Украине нужны новые самолеты с современными радарами, ракетами и прицельно навигационными комплексами.

Ранее Игнат сообщил о рекорде сил противовоздушной обороны Украины.