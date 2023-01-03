Telegram-канал «Бердянск Сегодня» сообщил о «бавовне» в Токмаке. Примерно в 4 утра артиллерия Вооруженных сил Украины накрыла расположение российских мобилизованных во временно оккупированном городе, информирует «НБН».

Подробности атаки рассказал Telegram-канал «Риа-Мелитополь». Захватчики заняли корпус туберкулезной больницы, который метко накрыли украинские защитники.

К разрушенному зданию съехались скорые, пожарные, «полиция», военная техника с краном, чтобы разбирать завалы, под которыми оказались оккупанты.

Местные жители видели, как мертвых мобилизованных в черных пакетах загружали в «КамАЗы» с красными крестами и вывозили. В городе невыносимо воняет, поскольку в крематориях сжигают трупы захватчиков.

Ранее ВСУ накрыли базу российских оккупантов во временно захваченной Макеевке. В Сети опубликовали спутниковые снимки с места удара.