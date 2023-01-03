На своей Facebook-странице Золотухин отметил, что новобранцев путинской армии из Самары разместили на пустыре в здании учебного заведения, который стал прекрасной мишенью для ВСУ, информирует «НБН».

В свою очередедь «вагнеровцы» выбрали несколько более безопасных зданий, куда поселили наемников-заключенных. Боевики ЧВК чувствуют себя там королями, а местные командиры не пытаются им перечить.

«Потому что никакого ответа после наезда на Герасимова не было. Никто начальника российского Генштаба защищать не стал», — объяснил экс-замминистра.

По этой причине мобилизованных не стали подселять к «вагнеровцам» и отправили в здание, которое стоит на пустыре.

«Вот так – зэков на фронте берегут больше, чем мобиков. Потому что даже зэки добровольно подписали контракт. Те, кто не захотел – остались сидеть в тюрьме. А мобиков никто не спрашивал – хотят они подыхать или нет», — констатировал Золотухин.

Напомним, что аналитики ISW рассказали, как ликвидация оккупантов в Макеевке бьет по Кремлю и военному руководству России.