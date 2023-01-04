Катков рассказал, что захватчики используют не по назначению старые танки, которые поставляют на фронт в Украину, например, как артиллерию для обстрела позиций украинских защитников, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, перевод танка в разряд заменителя САУ – уничтожение бронированной машины как самостоятельной боевой единицы. Он объяснил, что ресурс гладкоствольной танковой 125 мм пушки очень быстро «вылетает в ноль», если вести огонь с закрытых позиций.

Если стволы артиллерийских систем могут выдержать более 4000 выстрелов, то танковые рассчитаны максимум до 2000, при условии, что стволы новые. Однако у танков, которые стоят на консервации, стволы не новые и как только заканчивается их ресурс, вести прицельный огонь или вообще стрельбу опасно.

«Попасть куда-то из такой пушки просто нереально. Условное танковое сражение со стрельбой прямой наводкой – это уже не для такого танка», — констатировал Катков.

Напомним, что российский мобилизованный рассказал, как новобранцев путинской армии заставляют чинить танки и БТРы.