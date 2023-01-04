Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских командиров и разведку Великобритании, сообщило, что войска РФ уже не так активно бьет по Бахмуту, в отличие от прошлого месяца, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что россияне перебросили часть огневой мощи и техники на Соледар. При этом страна-агрессор не отказалась от захвата Бахмута, сопротивление украинской обороны заставило РФ пересмотреть свои планы.

Источники из украинского командования предполагают, что оккупанты решили «прощупать» оборону Украины вокруг Соледара и по возможности хотя бы там одержать победу.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским генералом Марком Милли сообщил о ситуации на фронте.