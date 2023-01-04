Как информирует «НБН» со ссылкой на «Ліга.нет», по словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью ABC News, уже этой весной ВСУ планируют пойти в «серьезное» контрнаступление. Он отметил, что уже в марте месяце боевые действия на линии фронта будут «самыми жаркими».

Он добавил:

«Именно тогда мы увидим больше освобожденных территорий, а также окончательное поражение России в войне против Украины. Причем это произойдет по всей территории нашей страны, от Крымского полуострова и до Донбасса».

Руководитель Главного управления разведки также высказал благодарность Соединенным Штатам Америки и другим союзникам за оказанную Вооруженными силам Украины помощь, а также обратился к ним с просьбой и далее поддерживать нашу страну.

Он добавил:

«Я даю обещание, что теперь это не займет много времени. Каждый из граждан США, кто платит налоги, смогут увидеть, куда ушел каждый их цент. Мы изменим этот мир вместе».

Напоследок Кирилл Буданов подчеркнул, что он ожидает, что уже в ближайшее время Соединенные Штаты Америки отправят Украине бронемашины Bradley:

«Мы очень и очень ждем их. Это весьма повысит боеспособность военных подразделений Украины».

Ранее мы уже писали о том, что Буданов и Залужный доложили Зеленскому о ситуации на фронте.