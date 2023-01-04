В сводке британской разведки отмечается, что в субботу, 31 декабря, ВСУ накрыли здание ПТУ во временно захваченном городе Макеевка Донецкой области, где располагались мобилизованные РФ, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

Здание учебного заведения было полностью разрушено, под завалами оказалось множество оккупантов. В Минобороны России заявили о гибели 89 захватчиков.

В разведке Великобритании отмечают, что, учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что россияне хранили боеприпасы рядом с размещением мобилизованных. Во время удара ВСУ снаряды взорвались, вызвав вторичные взрывы.

Здание ПТУ находилось всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, который является одним из наиболее ожесточенных районов боевых действий.

В отчете сказано, что оккупанты имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до полномасштабного вторжения, однако инцидент в Макеевке показал, как непрофессионализм военных РФ способствует высокому уровню потерь армии страны-агрессора.

Напомним, что эксперт раскрыл интересные детали ликвидации российской базы в Макеевке.