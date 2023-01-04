В интервью изданию «РБК-Украина» Скибицкий сообщил, что оккупанты не используют гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе атак на нашу страну из-за небольшого количества такого оружия и проблем с самолетами-носителями МиГ-31, информирует «НБН».

Представитель ГУР МОУ напомнил об инциденте в Республике Беларусь, когда у одного из самолетов МиГ-31 загорелся двигатель. Кроме того, у россиян не так много «Кинжалов», если они полностью израсходуют запас таких снарядов, Кремлю будет нечем пугать Украину и другие страны Европы.

««Кинжалы» они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить», — объяснил Скибицкий.

Ранее представитель ГУР рассказал, сколько ракет изготавливают россияне в месяц.