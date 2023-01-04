В интервью изданию «РБК-Украина» Скибицкий рассказал, что захватчики запускают БПЛА иранского производства группами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону, информирует «НБН».

По словам представителя ГУР МОУ, большое-количество дронов, запущенных на одном направлении, могут прорвать систему ПВО в этом районе. С помощью этой тактики оккупанты пытаются нанести удары.

«Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета», — объяснил он.

Также россияне пытаются всячески запутать украинских защитников, меняя высоты или место запуска. Например, ранее ВС РФ запускали беспилотники с территории Крымского полуострова, а теперь с восточного побережья Азовского моря.

Ранее спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, сколько иранских БПЛА осталось у армии Путина.