Как информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», более детально об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

«Прошлый год мы завершили революционным решением, которое состояло в предоставлении Украинскому государству американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом смогли договориться президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден соответственно. Мы ожидаем, что «Пэтриоты» будут развернуты в Украине в максимально сжатые сроки. Уже стартовала подготовка к передаче этих систем».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Кулеба анонсировал разворачивание систем ПВО Patriot в Украине менее, чем через полгода.