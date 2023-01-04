Как информирует «НБН» со ссылкой на комментарий «24 каналу» спикера ОК «ЮГ» Наталии Гуменюк, Россия может на Рождество нанести массированный ракетный удар по Украине. И сейчас оккупанты, вероятно, готовят к этому ракетоносители, которые были выведены из Черного моря.

Также Наталия Гуменюк призвала украинцев не забывать, что угрозу несут также и дроны.

По ее словам, в настоящее время в Черном море находятся только три российских корабля. Однако среди них нет ни одного, который может наносить ракетные удары.

Согласно словам Гуменюк, это может свидетельствовать о том, что захватчики готовят очередной ракетный удар по Украине на православное Рождество. Она подчеркнула, что в конце декабря войска Путина вернули ракетоносители в пункт базирования для осуществления процедуры переснаряжения. И в настоящее время они, по всей вероятности, готовятся к новой волне ракетного террора в отношении Украины.

Дословно из заявления Гуменюк:

«Мы делаем анализ. Ожидаем, что это может быть в районе православного Рождества, то есть 6-7 января».

В это же время она добавила, что гражданам нужно быть осторожными и в дневное, и ночное время, ведь оккупанты имеют множество иранских дронов, которые используют преимущественно в ночное время.

Ранее в ГУР МОУ озвучили данные по ракетным запасам России.