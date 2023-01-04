В своем Telegram-канале генерал написал, что в ходе беседы с Милли он рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины, информирует «НБН».

Как сообщил Залужный, тяжелые бои идут на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска в Луганской области. Наиболее сложной остается ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск, где оккупанты по своим трупам пытаются продвигаться вперед, однако украинские защитниками сверхусилиями сдерживают наступление россиян.

Генерал отметил, что ВСУ смогли удержать позиции вокруг Авдеевки Донецкой области и продлить контрнаступление. Также армия Украины надежно держит оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагает усилия для защиты Херсона от ударов ВС РФ.

Военачальник заверил, что ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируется.

Ранее Залужный и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщили Зеленскому информацию о ситуации на поле боя, рассказав, что планируют захватчики.