Авиабазу дальней авиации в Энгельсе атаковали 5 и 26 декабря, в результате чего были повреждены несколько самолетов, оставшиеся россияне рассредоточили на аэродромы, удаленные от Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

В британской разведке отмечают, что эксплуатация стратегической авиации страны-агрессора с удаленных от украинской территории аэродромов усложнит техническое обслуживание устаревших самолетов.

27 декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что россияне перебросили тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации на Дальний Восток.

По данным разведки Соединенного Королевства, ВС РФ все еще могут атаковать Украину крылатыми ракетами воздушного базирования, однако эксплуатация из мест рассредоточения создаст дополнительную нагрузку на техническое обслуживание устаревшей авиации и истощит ее ограниченный налет.

Ранее военный эксперт объяснил, почему россияне не могут убрать все самолеты из аэродрома «Энгельс».