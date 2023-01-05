Ягун прокомментировал слова начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова относительно большого наступления весной. Он считает, что в этом вопросе больше стоит доверять главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который решает, когда украинским защитникам нужно идти в наступление, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам экс-замглавы СБУ, если оккупанты решат повторно идти на Киев, это вновь подтвердит абсурдность решений военного руководства РФ, поскольку Украина готовится встретить захватчиков.

«Они не смогли ничего сделать 24 числа свежими кадровыми подразделениями российской армии, имея значительные преимущества во внезапности, авиации, бронетехнике, и идти сейчас на Киев – это безумие», — отметил Ягун.

Эксперт считает, что большое количество мобилизованных россияне могут использовать на Харьковском направлении, чтобы попытаться окружить областной центр.

Он добавил, что «пушечное мясо» РФ может бросить и на Запорожское направление, чтобы попробовать выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее в ВСУ рассказали, что ждет россиян при попытке повторного нападения на Украину с территории Беларуси.