Украинский журналист Владимир Золкин в своем Telegram-канале опубликовал видео, где гражданка РФ заявляет, что не переживает из-за отправки мужа на войну в Украину, где он может погибнуть, информирует «НБН».

Россиянка в присутствии «любимого» рассказывает, что с нетерпением ждет новой волны мобилизационных мероприятий, чтобы ее вторую половинку забрали для участия в «спецоперации».

Женщина признается, что хочет получить за смерть мужа четыре миллиона рублей, чтобы приобрести новый автомобиль, и от «возлюбленного» свою мечту не скрывает.

«Буду ездить и вспоминать его постоянно», — со смехом отметила она.

Напомним, что в Минобороны Украины высказались о новой волне мобилизации и формировании частных армий в РФ.