ВМС ВСУ в своем Telegram-канале обратили внимание на то, что в Кремле не просто так решили устроить торжественные проводы фрегата «Адмирал Горшков» с участием главы государства, информирует «НБН».

Спектакль с участием Путина был рассчитан на отвлечение внимания россиян от постоянных военных неудач ВС РФ в Украине. В частности, у Черноморского флота отсутствуют достижения, поэтому российское руководство решило вывести как можно дальше от акватории Черного моря фрегат «Адмирал флота СССР Горшков» с ракетами «Циркон». Эпопею с проводами корабля президент возглавил лично.

Военные отмечают, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов, в частности, планируется учебное применение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Напомним, что Путин провожал фрегат в путь по мировым океанам дистанционно.