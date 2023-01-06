Как информирует «НБН» со ссылкой на «Зеркало недели», в эфире национального телемарафона Павлюк подчеркнул, что защитники Украины планируют остановить агрессора в случае повторного наступления еще на украинско-белорусской границе. В настоящее время для этого ведутся соответственные работы.

Также Павлюк добавил, что украинская сторона на протяжении всего времени отслеживает движение подразделений оккупантов в Беларуси. Это означает, как отметил генерал, вышлее военное руководство Украины успеет предупредить граждан в случае опасности.

Дословно из заявления Павлюка:

«Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить вражеские силы. Весьма мощно также подготовилась и Киевская область. Это несколько рубежей вокруг Киева протяженностью порядка тысячи километров, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонных сооружений была создана мощная система обороны. Как следствие, так просто пройти там будет невозможно».

«Кроме того, по врагу запланирован удар из артиллерии в случае повторного наступления, а также будут работать снайперы и мобильные огневые группы. Дальше границы никто не планирует их пропускать», — подчеркнул военный.

Ранее в Минобороны Украины рассказали о вероятности наступления оккупантов на еще одном направлении.