Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы взять под контроль месторождения в районе Бахмута, о чем заявил высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Согласно его информации, «Вагнер» стремится захватить соляные и гипсовые шахты в этом районе.

Таким образом, есть признаки того, что «одержимость» Российской Федерации и Евгения Пригожина Бахмутом обусловлена финансовым интересом.

Агентство также напомнило, что в Штатах обвиняли наемников России в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Судане, Мали, а также иных местах, чтобы помочь Москве с финансированием войны на территории Украины.

Ранее стало известно, как Пригожин на фоне кучи тел «вагнеровцев» поздравил оккупантов с Новым годом.