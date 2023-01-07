Как передает «НБН«, об этом сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что уже началось проведение досудебных расследований согласно уголовным производствам в связи с фактами нарушения норм законов и обычаев войны.

Следствие отмечает, что накануне, 6 января, российско-террористические войска в очередной раз их артиллерии обстреляли Бахмут и Бахмутский район.

«В следствие активных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летгий мужчина и 61-летняя женщина. Кроме того, еще 13 мирных жителей доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», — указано в сообщении.

В то же время известно о нанесенных повреждениях и разрушениях частных домовладений, многоквартирных домов и других объектов.

Отметим, что Российская Федерация с первого дня полномасштабных военных действий рассчитывала на легкий захват Донецкой и Луганской областей. Путинские захватчики еще в 2014 году оккупировали часть этих регионов, после чего террористы создали самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Но уже позже войска страны-агрессора осознали, что полный захват Донбасса не представляется возможным, в связи с чем перед рашистами была поставлена задача полностью оккупировать Бахмут.