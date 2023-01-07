Данную информацию предоставили на странице полиции Херсонской области в Facebook, передает «НБН«

«Поступают сообщения с временно оккупированного пгт. Нижние Серогозы, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняют их владельцев на улицу под угрозой применения оружия. У людей забирают ключи от квартир и заявляют, что жилье им больше не принадлежит», — сказано в сообщении.

Более того, отмечается, что правоохранители вчера начали расследование 22 уголовных производств российской армии в Херсонской области. Все дела расследуются согласно статье 438 «нарушение законов и обычаев войны» УК Украины.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на временно захваченной территории Херсонщины в значительной мере активизировали фильтрационные меры. Так, в Новой Каховке и Каховке оккупанты проводят рейды для поиска корректировщиков огня.