Как информирует «НБН», соответствующее видео было распространено телеграм-каналами.

В частности, на кадрах можно увидеть и услышать, как группа мужчин в военной форме записывают видео, говоря, что они были мобилизованы согласно приказу Путина и Шойгу в качестве артиллеристов, и готовы выполнять задачи по назначению.



Однако при этом они добавили, что военное руководство на месте дислокации пытается использовать их не по назначению, но как пехоту, что противоречит их статусу мобилизованных.

Путинские вояки просят Шойгу и главу Кремля разобраться с этим.

В сообщении ресурса говорится:

«Теперь мобилизованные обратились к Путину. Белгородские вояки начали жевать сопли, что их готовили как артиллеристов, но потом превратили в мясо-пехоту. Но Путин скажет на это, что проблем нет, и Zомби-рабы поверят».

Ранее в Генеральном штабе рассказали, как российские мобилизованные пытаются решить свои проблемы с материальным обеспечением.