Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал советник городского головы города Петр Андрющенко.

Дословно из сообщения, обнародованного Андрющенко:

«С места события информируют о том, что приблизительно в 17 часов тридцать минут в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул прямо в небе. Потом средство авиации пошло петлями вниз. Пока что неизвестно, что это было, как и о дальнейшей судьбе самолета. Однако сама тенденция весьма интересна».

Напомним, ранее в Сети появилось видео сбитого украинскими защитниками российского военного самолета.