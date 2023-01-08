Как передает «НБН«, об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он пояснил, что власти украинской столицы готовят к запуску новую систему электропитания, основой которой станет резервная генерация, в том числе для систем теплоснабжения и водоканалов. В дальнейшем ожидается применение этой схемы в других городах нашей страны.

«Если все будет соответствовать плану, Киеву к середине февраля будет все равно на какой-либо блэкаут, так как тепловые станции получат резервы для тепловых станций и водоканалов. Поэтому если даже система не будет работать, у всех будет тепло, вода и питание», — пояснил Харченко.

Также он добавил, что в Херсоне и Николаеве сложилась самая непростая ситуация с электричеством. Несколько улучшилось энергоснабжение в Одессе, но и там есть проблемы в связи с плохим развитием области касаемо электросетей. Во Львове тоже не все просто со светом, так как город в значительной степени пострадал от российских ракетных атак, которые полностью уничтожили множество объектов.

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