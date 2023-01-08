Как передает «НБН«, столь плачевную статистику в интервью южнокорейскому изданию Yohnap озвучил глава правительства Денис Шмыгаль.

Высокопоставленный чиновник отметил, что такая ситуация в существенной степени осложняет как передвижение людей, так и деятельность в сельскохозяйственной сфере. Также Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украине расположено крупнейшее в мире минное поле, в связи с чем создаются проблемы не только с передвижением людей, но и сложности с сельским хозяйством, которое для нашей страны считается одной из важнейших сфер, подчеркнул Шмыгаль.

По словам председателя правительства, даже если не учитывать мины, гражданские территории страдают в наиболее значительной степени. Российская Федерация чаще всего нацеливается на инфраструктуру в густонаселенных районах – 70% повреждений касаются именно жилых кварталов.

Среди других целей оккупантов – комплексы промышленности, включая химические соединения и металлургические заводы.