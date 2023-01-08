Как информирует «НБН» со ссылкой на «Эспресо», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Согласно его словам, разведка Украины знает о соглашении между Тегераном и Москвой о производстве беспилотников-камикадзе на территории государства-оккупанта. Одним из городов, где планируется такое производство является Тольятти.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Один из городов – это Тольятти. Они обираються все это там производить. Есть и другие города. Разведка Украины по множеству вопросов будет работать просто безупречно. И мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать».

Он подчеркнул, что после того, как в иранских дронах были обнаружены запчасти, произведенные западными компаниями, производители БПЛА могут столкнуться с дефицитом таких комплектующих.

Также Алексей Данилов добавил:

«Когда мы начали сбивать БПЛА Ирана, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять данные комплектующие в Иран. Сейчас множество разведок выясняет, как они могли туда попасть. Однако после того, как это стало публично известно, я не думаю, что поставлявшие их компании будут продолжать это делать. Тогда большим вопросом остается то, из чего будут собираться дроны».

Ранее мы писали о заявлении МИД Ирана относительно поставок дронов Российской Федерации.