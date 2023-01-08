Как передает «НБН«, об этом в комментарии Corriere della Sera заявил представитель ГУР Министерства обороны Вадим Скибицкий, добавив, что разведчики констатируют факт подготовки оккупантов к новым атакам.

«Безусловно, мы ожидаем новых ударов, у нас есть информация о подготовке новых бомбардировок», — рассказал он.

Более того, по словам собеседника, россияне могут осуществить атаку по украинской энергетике в холодную погоду, чтобы мирные жители не имели доступа к электричеству и теплу.

«Это в любом случае опасно, так как, скорее всего, они будут стремиться нанести удар по объектам нашей энергетики. Не исключено, что очередная атака России на украинскую инфраструктуру состоится сегодня либо завтра. Температура воздуха снижается, а Россия уже несколько дней не осуществляла атаки по нас», — рассказал Скибицкий.

Одновременно с этим сотрудник ГУР добавил, что у россиян наблюдается нехватка высокоточных и баллистических ракет. В качестве примера Вадим Скибицкий подчеркнул, что в канун Нового года РФ использовала только 20 ракет, в то время, как в октябре это количество составило 70-80.