Как информирует «НБН» со ссылкой РБК-Украина, Наталия Гуменюк заявила, что в настоящее время ни одна из сторон не имеет полного контроля над Кинбурнской косой и островами рядом с Херсоном. Сейчас там продолжается боевая работа.

Цитата из сообщения руководитель ОК «Юг»:

«Сейчас там достаточно сложная ситуация. Опять таки, погода в настоящее время никак не способствует легкому завершению и кратковременности данной операции. Это также связано с Кинбурнской косой, где продолжает наблюдаться присутствие вражеских сил, где продолжаются атаки на противоположный берег. Аналогично и с островами, где по настоящий момент продолжается боевая работа. Там ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где ведутся боевые действия».

Согласно словам Гуменюк, по южному фронту сейчас нет критических изменений. Военные Украины больше осуществляют задачи по ликвидации боевых мощностей вражеских сил. Речь в данном случае идет о тыловых районах врага.

Напоследок она подытожила, что в настоящее время почти по всей территории левобережья ведутся бои.

Ранее Гуменюк рассказала о смене тактики российских террористов.