Украинский защитник в TikTok сообщил, что Бахмут Донецкой области продолжает находиться под контролем наших военнослужащих, однако за город идут ожесточенные бои, информирует «НБН».

По словам бойца, россияне продолжают бросать мобилизованных на восточный фронт как «пушечное мясо». Новобранцам путинской армии ничего не объясняют, просто кидают их в бой, а они «ходят как напуганные идиоты».

«На БПЛА видно, что мина пролетает, а он даже не понимает, что происходит», — рассказал военный о поведении мобилизованных на передовой.

Солдат ВСУ отметил, что сейчас надо выбить российских захватчиков и погасить их активность, после станет легче.

«Поэтому друзья, держим строй, помогайте вы нам, а мы – вам. И все будет Украина», — добавил украинский защитник.

Ранее стало известно о том, что российские войска ослабили наступление на Бахмут, переключившись на еще один город в Донецкой области.