В интервью изданию Corriere della Sera представитель украинской разведки заявил, что наши защитники делают все возможное, чтобы в этом году завершить войну с Российской Федерацией и достичь главной неизменной цели, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, скорость завершения войны зависит от того, будет ли международная поддержка Украины такой же сильной, как сейчас. Кроме того, на приближение нашей победы также влияет экономическая ситуация в России и высокое санкционное давление на нее.

Отвечая на вопрос, будет ли Мелитополь следующей целью для Вооруженных сил Украины на южном фронте, представитель ГУР МОУ напомнил, что главная цель для нас – выйти на границы 1991 года, поэтому этот город естественно будет освобожден от российской оккупации.

Ранее в ГУР МОУ анонсировали дополнительную мобилизацию в Российской Федерации, сообщив, сколько граждан могут набрать в армию Путина.