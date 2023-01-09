В своем Telegram-канале замминистра написала, что после провальной попытки армии Путина захватить Соледар и отступления россияне провели перегруппировку, восстановили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и начали мощный штурм города, информирует «НБН».

Маляр отметила, что оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов ЧВК «Вагнер».

По словам представителя Минобороны, захватчики наступают буквально по трупам своих же солдат, массированно бьют из артиллерии, систем залпового огня и минометов. При этом россияне накрывают огнем своих бойцов.

Заместитель министра отметила, что ожесточенные бои продолжаются прямо в эти минуты и наши военные мужественно защищают каждый метр родной земли.

Отметим, что ранее стало известно о том, что ВС РФ ослабили наступление на Бахмут и начали перебрасывать технику и артиллерию в сторону Соледара.