В Telegram-канале НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в стране выросло потребление электроэнергии промышленностью и бизнесом, а также из-за похолодания, информирует «НБН».

В связи с этим для обеспечения баланса в энергетической системе до всех областей доведены лимиты потребления электричества, которые действуют с 4:00 до 24:00. В случае превышения лимитов будут введены аварийные отключения.

Самая сложная ситуация со светом остается в прифронтовых восточных и южных регионах из-за существенных повреждений электросетей во время боевых действий. В частности, ночью российские захватчики ударили по одному из энергообъектов на юге Украины.

В компании добавили, что на данный момент энергетическая система не способна покрыть потребление в полном объеме из-за разрушений и оккупации путинскими войсками ряда электростанций, которые производят электроэнергию, в частности ЗАЭС.

Ранее эксперт рассказал, когда столице можно будет не бояться блэкаута.