В своем отчете аналитики ISW сообщают, что 8 и 9 января путинские войска продолжали наземные атаки в Соледаре и его окрестностях. Несмотря на то, что оккупанты не полностью контролируют город, ситуация там чрезвычайно сложная, «вагнеровцы» в отдельных районах продвигаются вперед, информирует «НБН».

Военные блогеры РФ утверждали, что боевики ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Соледара, 9 января в Сети опубликовали кадры интесивной перестрелки возле административного здания.

В Институте изучения войны, цитируя одного из блогеров, отмечают, что украинские защитники контролируют предприятие «Артемсоль» и близлижащие многоэтажки на севере города.

Также российские источники утверждали, что ВС РФ оккупировали села Бахмутское, Красную Гору и Парасковиевку. 9 января россияне заявили о захвате поселка Опытное, геолокационные кадры подтверждают, что армия Путина добилась незначительного прогресса в этом районе.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что украинские защитники отбили атаки оккупантов на Соледар, Красную Гору, Подгородное и Раздоловку с 8 по 9 января.

Ранее в Минобороны Украины заявили о мощном штурме Соледара войсками Российской Федерации.