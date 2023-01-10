Министерство обороны Великобритании в Twitter-аккаунте опубликовало отчет своей разведки о боях в Донецкой области. В сообщении сказано, что в последние четыре дня ВС РФ и боевики ЧВК «Вагнер» провели тактическое наступление на Соледар, информирует «НБН».

В британской разведке предполагают, что россияне контролируют большую часть города, наступление на который оккупанты предприняли с целью окружить Бахмут.

Бахмут продолжает оставаться главной оперативной задачей армии страны-агрессора и наступление путинских войск на Соледар – попытка обойти Бахмут с севера и разрушить украинские пути сообщения.

Также в Соледаре вели бои за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые можно использовать для проникновения в тыл, поскольку они проходят под районом.

Разведка Великобритании сомневается, что россияне смогут сразу же окружить Бахмут, поскольку ВСУ сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили о ситуации в районе Соледара и Бахмута.