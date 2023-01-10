Telegram-канал «РИА-Мелитополь» опубликовал рассказ российского солдата родом из Северной Осетии о его последних минутах жизни на фронте под Мелитополем, информирует «НБН».

Оккупант сообщил, что ВСУ накрывали их артиллерийскими снарядами, один из таких прилетов и стал для него смертельным. Захватчик в последнем голосовом сообщении от 31 декабря красноречиво описал другу ужасы войны, которую РФ развязала в Украине.

«Очень сильно нас бомбят, буквально ртом грязь глотаю, на таком расстоянии снаряды падают», — пожаловался товарищу «освободитель».

По словам российского солдата, свои вещи он вешает на дерево и накрывает плащ-палаткой, чтобы не намокали. Однако все имущество из-за обстрелов в дырках.

Оккупант отметил, что ВСУ бьют так близко к ним, что деревья выворачивает и грязь заполняет окопы.

Ранее СБУ опубликовала разговор оккупанта с женой. Захватчик рассказал, что завидует сослуживцам, которых отправляют воевать в Сирию.