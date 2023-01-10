Центр национального сопротивления сообщил, что на временно захваченных территориях Донбасса оккупанты формируют списки детей, которых намерены мобилизовать сразу после выпуска из школы, информирует «НБН».

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 2005-2006 года рождения должны стать на «обязательный военный учет». По информации подполья, россияне прежде всего хотят забрать в путинские войска тех, кто достигнет совершеннолетия в этом году.

Ранее о мобилизации в Российской Федерации высказался экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Оппозиционер рассказал, кто из граждан страны-агрессора попадет на фронт в новой волне призыва.