В комментарии изданию UA.News Черник отметил, что оборонные комплексы Европы и США наладили достаточные объемы производства современного оружия, что позволяет им отправлять в Украину большое количество бронетехники, информирует «НБН».

По словам Черника, главной причиной активизации Запада в этом вопросе является эффективное использование бронетехники украинскими защитниками на поле боя.

Он убежден, что ВСУ непременно получат тяжелые танки Abrams, Leopard, а также современные истребители и вертолеты, призвав не обвинять партнеров Киева в затягивании передачи вооружения.

«Я в этом уверен, потому что до недавнего времени сам не верил, что ВСУ так быстро получат системы HIMARS и Iris-T, а передача американского ЗРК Patriot вообще было чем-то фантастическим. Тем не менее, это произошло», — отметил эксперт.

По его словам, ни одно государство не может отдать все свое оружие, оставшись «на нуле». Кроме того, западные страны тщательно просчитывают все финансовые расходы и планирование военных поставок другим государствам, что занимает немало времени.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какой будет военная помощь нашей стране от Запада в этом году.