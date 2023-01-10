Как информирует «НБН», Силы специальных операций Вооруженных сил Украины обнародовали в Сети видео, на котором изображены кадры ликвидации российских захватчиков вокруг Бахмута. Данным видео также поделился народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

К своем комментарии к кадрам он написал:

«Окрестности Бахмута. Работают наши ССО. Кто не успел спрятаться – тот уже навоевался. Слава Украине! Слава ВСУ!».

Ранее мы писали о том, что о ситуации вокруг Бахмута рассказали аналитики Института изучения войны.