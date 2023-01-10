В эфире национального телемарафона Череватый сообщил, что путинские войска только за эти сутки нанесли по городу и его окрестностях 86 ударов разными артиллерийскими системами, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки, Соледар практически разрушен и не понятна логика войны россиян, которые кладут бесчисленное количество своих войск, чтобы захватить руины, как это было перед этим в Лисичанске и Северодонецке.

Череватый отметил, что главный метод штурма города, который используют ВС РФ, заключается в использовании систем поражения, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и при их поддержке – продвижения малых групп пехоты.

Напомним, что британская разведка объяснила, с какой целью армия Российской Федерации начала наступление на Соледар.