Telegram-канал «Апостроф» опубликовал кадры с передовой, где боец ВСУ рассказал о сложной ситуации в Соледаре. По его словам, там продолжаются ожесточенные бои, РФ перебросила для захвата города более сильных военнослужащих, информирует «НБН».

Украинский защитник сообщил, что некоторые дома в населенном пункте передают из рук в руки. На ситуацию также существенно влияют погодные условия – из-за мороза военные получают обморожение конечностей. Оккупанты штурмуют город непрерывно.

В то же время в среду, 11 января, в Бахмуте стало несколько спокойнее, поскольку в этом районе остались только российские мобилизованные.

По словам бойца ВСУ, наши военнослужащие ежедневно демонстрируют свой профессионализм, эффективно используя против врага танки, минометы и артиллерию.

«У нас есть отдельные подразделения, которые и днем и ночью заходят на позиции к оркам, выбивают до колена, еще и сюда их баранов тянут. Арта, минометы, танчики у нас тоже работают дай Бог каждому», — заверил украинский защитник.

Ранее спикер Восточной группировке войск ВСУ рассказал, какую тактику штурма Соледара применяют ВС РФ.