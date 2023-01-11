Пропагандистское агентство «РИА Новости», ссылаясь на Минобороны РФ, сообщило, что начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов стал новым командующими оккупационной армией Путина в Украине, информирует «НБН».

Суровикина, который ранее занимал эту должность, назначили заместителем Герасимова вместе с главнокомандующим Сухопутных войск генералом Олегом Салюковым и замглавы Генштаба генерал-полковником Алексеем Кимом.

В оборонном ведомстве страны-агрессора такую кадровую перестановку объяснили «повышением уровня руководства СВО». Новые назначения, как отметили в Минобороны РФ, связывают с «расширением масштаба решаемых задач» и «необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск».

Напомним, что в декабре 2022 года Кремль сменил командующего Западного военного округа РФ.