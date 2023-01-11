Однако, если вам все же нужна мотивация, то наша статья точно будет вам полезна. Вот лишь небольшой список причин, по которым вам следует учить английский язык.

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Английский — один из самых популярных языков в мире

По различным оценкам, сегодня на английском языке говорят 1,5 миллиарда человек во всем мире. Это действительно впечатляющая цифра, которая продолжает расти. Сегодня уже можно учить английский онлайн. Даже в стране с низким уровнем образования практически везде можно объясниться на английском языке.

Благодаря английскому языку у вас есть шанс найти лучшую работу

Знание английского языка должно быть указано в вашем резюме. Конечно, просто указать его в колонке «навыки» недостаточно. Самое главное, можете ли вы бегло говорить по-английски, отвечать на электронные письма или переводить документы. В более крупных компаниях и на руководящих должностях также возможны командировки, во время которых знание английского языка обязательно.

Если вы фрилансер или ведете собственный бизнес, изучение английского языка с Лингвомания поможет расширить ваш бизнес в других странах и привлечь новых клиентов. Английский в этом случае конечно очень нужен.

Английский поможет вам в жизни за границей

Переезд на работу за границу – это очень стрессовый опыт. Без знания языка этот стресс разрастается до огромных размеров. Для того, кто хотя бы немного знает английский и может использовать его на коммуникативном уровне, задача организации работы и обустройства за границей намного проще и менее напряженная. Стоит помнить, что для того, чтобы чувствовать себя где-то как дома, следует знать хотя бы основы английского языка и работать над ним каждый день.

Английский помогает в путешествиях

Если вам нравится знакомиться с другими культурами и вы хотели бы пропустить туристические районы и больше вникнуть в обычаи и культуру стран, которые вы посещаете, знание английского языка позволит вам сделать все это и многое другое. Английский в путешествии полезен не только для того, чтобы спрашивать дорогу и заказывать еду в ресторане, но и тогда, когда мы хотим завести новых друзей и преодолеть культурные барьеры.

Английский разрушает стены и строит мосты

Английский теперь язык дипломатии и взаимопонимания. Если вы говорите на этом языке, вы способны разговаривать с иностранцем, спрашивать его о вещах, которые вам трудно понять, и встречаться с людьми, которые без знания английского остались бы для вас совершенно чужими.

Вы будете понимать тексты песен и диалоги в фильмах

Да, на телевидении фильмы на иностранных языках всегда озвучиваются на местных языках. Проблема в том, что даже при хорошем переводе очень часто где-то теряется более глубокий смысл высказывания. Просмотр фильмов в оригинальной версии или даже изучение английского по фильмам — отличный способ глубже узнать не только язык, но и американскую или английскую культуру.

Знание английского также позволит вам понимать песни ваших любимых исполнителей. В конце концов, вы сможете проверить, действительно ли вы можете идентифицировать себя с тем, о чем они говорят в своих песнях.

Изучение английского языка — отличное упражнение для вашего мозга

И, напоследок, изучение языка — отличное упражнение для ума. Конечно, лучше всего начинать учить английский еще в юном возрасте, но даже если вы уже на пенсии, начинать учить стоит. Научно доказано, что изучение иностранных языков предотвращает, например, болезнь Альцгеймера, а стоимость занятий наверняка будет намного ниже стоимости медицинского обслуживания.