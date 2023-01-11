На своей Facebook-странице эксперт сообщил, что ситуация в энергетической системе нашей страны остается сложной. Согласно его прогнозу, она останется такой по меньшей мере до конца отопительного сезона, а возможно и до лета, информирует «НБН».

По словам Омельченко, разрушения критической инфраструктуры значительны и на полноценное возобновление работы энергосистемы уйдут годы, при условии завершении боевых действий.

Директор энергетических программ «Центра Разумкова» объяснил, что потребление энергии стало расти из-за морозов, поскольку украинцы включают обогреватели, в результате увеличивается дефицит в системе.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, какие вопросы будет решать правительство на энергетическом фронте.