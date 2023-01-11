В своем Telegram-канале заместитель министра обороны отметила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, все попытки оккупантов прорвать украинскую оборону заканчиваются ничем, информирует «НБН».

По словам Маляр, после того, как армия Путина понесла потери, захватчики произвели замену своих подразделений и увеличили количество боевиков ЧВК «Вагнер».

Представитель Минобороны отметила, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских защитников и полностью захватить Соледар, однако терпят поражение.

Напомним, что боец ВСУ записал видео на передовой, в котором рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре.