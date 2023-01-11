В эфире национального телемарафона Череватый объяснил снижение интенсивности артиллерийских ударов российских войск на отдельных направлениях, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки войск, за эти сутки на Бахмутском направлении армия Путина нанесла 249 ударов из разных видов артиллерии.

Сейчас артиллерийская активность россиян наблюдается на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском направлениях, поскольку оккупанты уже не могут позволить себе безлимитный «огневой дождь».

Это связано с тем, что захватчики летом постоянно использовали снаряды, рассчитывая на более быстрые результаты. Сейчас ВС РФ из-за невероятной интенсивности войны нужно искать боеприпасы в других странах, кроме того, ВСУ регулярно уничтожают вражеские склады и артиллерийские установки.

Ранее Череватый рассказал о тактике штурма Соледара россиянами.