В четверг, 12 января, в эфире национального телемарафона чиновник высказался о назначении Герасимова командующим оккупационными войсками России в Украине, информирует «НБН».

По словам Данилова, такая кадровая перестановка в военном руководстве Российской Федерации свидетельствует о том, что государство-террорист повышает ставки на войне.

Секретарь СНБО добавил, что такие процессы среди силовиков и военных РФ говорят о внутреннем конфликте, который со временем может перерасти в противостояние главных лидеров.

«Не надо забывать, что Герасимов — это руководитель Генштаба, это повышение ставок на этой войне. Два-три месяца последующие будут решающими», — подчеркнул чиновник.

Также Данилов сообщил, что в России назревает внутренняя война, в которой будут бороться за власть три армии.