В эфире национального телемарафона чиновник заверил, что наша армия получит достаточно вооружения от международных партнеров не только для борьбы с российскими оккупантами, но и для наступательных операций, информирует «НБН».

Данилов считает крайне важным то, что союзники Киева уже начали предоставлять ВСУ танки Leopard 2. Он отметил, что не нужно заострять внимание на том, сколько боевых машин мы получим, главное – начало такой помощи.

«Мы просили эти танки еще с лета. Сейчас пришло время, когда мы начнем их получать. Речь не о количестве, речь о начале», — сказал секретарь СНБО.

Чиновник убежден, что впоследствии все партнеры присоединятся к этому процессу и украинские защитники получат необходимое количество техники. Кроме того, он призвал дождаться результатов заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое состоится в следующую пятницу, 20 января.

«Думаю, будут не только танки. Будет еще много интересных вещей», — выразил уверенность Данилов.

Отметим, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о передаче танков Leopard 2 Украине.