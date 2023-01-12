В эфире телеканала «Киев» спикер ОК «Юг» сообщила, что страна-агрессор может готовиться к новой масштабной атаке на Украину, поскольку периодичность подготовки ВС РФ к обстрелам именно 10-12 или 14 дней, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, такой срок нужен оккупантам, чтобы переснарядиться после массированных ударов. Так как россияне «подружились» с этой практикой, вполне вероятно, что они осуществят новую атаку.

Руководитель пресс-центра добавила, что новые масштабные обстрелы Украины армией Путина могут быть «смешанного» типа, когда захватчики используют ракеты и дроны иранского производства.

«По некоторым показателям запас ракет переходит критическую границу. Поэтому они могут применять смешанные практики», — объяснила Гуменюк.

Ранее украинцев предупредили оновых ракетных атаках РФ в ближайшее время в Главном управлении разведки Министерства обороны.