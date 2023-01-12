На брифинге представитель Главного управления Генштаба ВСУ сообщил, что Российская Федерация направит свои войска для оккупации левобережной части Запорожской области в случае полной оккупации Донетчины, информирует «НБН».

По словам Громова, из-за провала стратегических целей «спецоперации» в прошлом году страна-агрессор решила вести войну на истощение. Путинский режим хочет выиграть время, рассчитывая на ослабление экономики и сил обороны Украины, а также на снижение поддержки Киева другими государствами.

Он добавил, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области, после чего захватчики планируют пойти на левый берег Запорожской области.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины оценили вероятность окончания войны с РФ в этом году и рассказали, от чего зависит победа нашей страны.