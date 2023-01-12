В своем Telegram-канале замминистра, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщила, что по состоянию на 10 января 2023 года в составе оккупационных войск Российской Федерации в Украине воюют около 280 формирований, информирует «НБН».

Маляр добавила, что страна-агрессор также осуществляет ротацию подразделений в составе региональной группировки войск на территории Республики Беларусь.

Замглавы оборонного ведомства отметила, что ситуация на фронте остается сложной. Военное руководство ВС РФ из-за нехватки нужного количества боевой техники активно использует человеческий ресурс, чтобы достичь успехов на поле боя.

Помимо этого, государство-террорист, по данным ГУР МОУ, усиливает группировку войск на украинской территории.

Ранее в ОК «Юг» высказались о подготовке России к новой массированной атаке на Украину.