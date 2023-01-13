Социологи КМИС проводили исследование на протяжении 4-27 декабря 2022 года. Результаты опроса показали, что Вооруженные силы и Служба безопасности Украины имеют наибольший рост уровня доверия граждан в сравнении с 2021 годом, информирует «НБН».

За год уровень доверия украинцев к ВСУ вырос с 72% до 96%, а к СБУ – с 29% до 63%. Также возрос баланс доверия-недоверия к этим структурам: для армии Украины он изменился с +60% до +96%, для Службы безопасности – с -7% до +54%.

Ранее директор фонда «Демократические инициативы» рассказал, кому в государстве больше всего доверяют украинцы в условиях войны. Результаты опроса показали, полагаются ли граждане на президента, власти, военные и силовые структуры.